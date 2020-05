PILDID ⟩ Pedassaare külas on müüa armas väike rehielamu

Kinnistu kogupindala on 116 000 ruutmeetrit ning seal asub kokku seitse hoonet. Neist suurim on eluhoone, mille ehitusalune pind on 68 ruutmeetrit. Kahekorruselise maja esimesel korrusel asub köök, avar kaminatuba, kaks magamistuba ja majapidamisruum. Teiselt korruselt leiab uus omanik kaks suurt magamistuba.

Rehielamu Pedassaares. FOTO: KV.EE

Hoovis asub saunamaja, mille pindala on 24 ruutmeetrit. Saunamajas on pesuruum, leiliruum ja kaminatuba. Lisaks asub kinnistul kaks suvemaja, mille mõlema pindala on umbkaudu 16 ruutmeetrit ja kuivkäimla.

Eluruum. FOTO: KV.EE

Hooviala suurus on 1728 ruutmeetrit ning see on piiratud aiaga. Kinnistul asuvas metsas kõrguvad võimsad kuused ja männid ning selle kogupindalaks on 9872 ruutmeetrit.

Meri jääb rehielamust linnulennult 300 meetri kaugusele.

Saunamaja. FOTO: KV.EE