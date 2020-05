Maailma raputanud pandeemia tõttu on mitmed riigid oma piirid sulgenud ning inimeste reisiplaanidele on kriips peale tõmmatud. Õnneks ei ole toreda puhkuse jaoks vaja teise riiki reisida. Eestimaa on täis toredaid majutusasutusi, kus sisukas puhkus veeta.

Treehouse Estonia

Harjumaal Koppelmaa külas asub väga eriline majutusasutus, kus ennast mõnusalt linnaelu siginast-saginast välja lülitada. Iidsesse männimetsa on rajatud kolm puuonni, millest igaüks on oma iseloomuga.

Treehouse Estonia üks onnidest. FOTO: Treehouse Estonia

Majades on olemas kõik hotellile omased mugavused, kuid Treehouse Estonia peremees Espar tuletab külalistele meelde, et tegemist on siiski elamusmajutusega.

Lisaks puuladvas ööbimisele saavad külalised lähedal asuvatel matkaradadel ringi uidata, Keila jõel süstaga aerutada, leilisaunas higistada ja palju muudki.

Puuonni sisevaade. FOTO: Treehouse Estonia

Treehouse Estonia hooaeg on avatud aprillist novembrini. Ainulaadse ööbimiskogemuse jahtijad saavad majutusasutusega lähemalt tutvuda ettevõtte koduleheküljel SIIN.

Ohessaare tuulik

Saaremaal Sõrve poolsaarel asub Eesti ainuke tuulik, milles on võimalik öö veeta. Ohessaare panga maastikukaitseala kõrval asuv tuulik on idaalne koht lõõgastumiseks ning aja maha võtmiseks. Külalised saavad uhkete Saaremaa kadakate vahel nautida siniselt sillerdava Läänemere vaateid ning kopsud värsket saare õhku täis tõmmata.

Ohessaare tuulik. FOTO: Triin Ree

Tuulikus on voodikohti kokku viiele inimesele ning isegi neljajalgsed sõbrad on lubatud kaasa võtta. Kahekorruselise tuuliku esimesel korrusel asub eluruum ning teisel korrusel magamistuba. Keha kergendamiseks on tuuliku kõrvale üles seatud tualettruum koos dušinurgaga.

Ohessaare tuuliku magamistuba. FOTO: Triin Ree

«Kui vanasti jahvatati veskites jahu, siis meie pakume tuulikus hoopis elamusmajutust. Oleme nii Eestis kui Saaremaal ainus mereäärne tuulik, kus ööbida saab. Tuuliku kõrval on ka mõnus suvekohvik, kus pakume head kohvi ja isuäratavaid kooke. See on ideaalne koht kohvipausiks, kui Sõrve sääre avastamine käsil on,» räägib tuuliku perenaine Triin.

Ohessaare tuuliku suvekohvik. FOTO: Triin Ree

Suvekohvik ootab rõõmsanäolisi suvitajaid külla 16. juunist 29. augustini seitsmel päeval nädalas. Tuulikus ööbida soovivad inimesed saavad teha broneeringu külastades Ohessaare tuuliku kodulehekülge SIIN.

Viirelaid

Viirelaiu saar, tuntud ka kui Viirelaiu Vabariik, on 80 hektari suurune maalapp Muhumaa ja mandri vahel. Saar on koduks neljale kodanikule, kuid ehk on peagi ka lisa oodata. Viirelaiu Vabariigi tublid kodanikud on teinud turismist saare peamise sissetulekuallika. Külla oodatakse inimesi nii idanaabrist Mandri-Eestist kui ka kaugemalt.

Viirelaiu saar. FOTO: Viirelaid Private Island

Saart saab külastada üksi, kahekesi ja ka suurema seltskonnaga. Kõvemate pidude korraldamiseks on võimalik lausa kogu saar endale rentida. Vajadusel kutsub saare pererahvas kohale abiväed, et suure arvu külalistega toime tulla.

Valikus on erinevaid ööbimisvõimalusi, näiteks luksuskuubikud ja KUUL nimeline kuppel. FOTO: Viirelaid Private Island

Ööbimisvalikuid on saarel mitmeid, alates uhkest peamajast lõpetades pisikeste luksuskuubikutega. Seega saab iga külaline endale sobiva variandi välja valida. Tühja kõhu pärast külalised muretsema ei pea, kuna saare kokad pakuvad kasvõi viis korda päevas näljastele süüa.

Saarel saab korraldada ka suuremaid üritusi. FOTO: Viirelaid Private Island

Külalised viiakse saarele paadiga, olenevalt ilmast kulub selleks 10-15 minutit. Erilise ööbimiskogemuse otsijad saavad Viirelaiu saarega lähemalt tutvuda saare koduleheküljel SIIN.

Jaaguranna lillelaager

Liivi lahe ääres vaikses metsatukas asuv värvikirev Jaaguranna lillelaager on suurepärane koht, kuhu paariks päevaks linnaelu eest põgeneda. Lillelaagri öömajad on võõbatud erksatesse värvidesse, mis teeb kindlasti iga külalise tuju hoobilt rõõmsaks.

Lillelaagri värvikirevad majad teevad tuju hoobilt rõõmsaks. FOTO: Jaaguranna lillelaager

Lillelaagri külalisi ootab ees tegus puhkus. Külalised saavad nautida saunarõõme, ujuda tiigis või meres ning palju muudki. Valikus on veel mitmeid erinevaid tegevusi ja üritusi igale maitsele. «Korraldame matku, indiaani sauna rituaale, lilleseade koolitusi ja palju muudki. Kaasame vahel ka tegijaid väljas poolt, kelle abil oleme väga põnevaid üritusi korraldanud, näiteks naiste väelaagrid ja argentiina šamaan Carlose teetseremoonia,» räägib lillelaagri peremees Jaak.

Külalisi ootab igal hommikul rikkalikult kaetud laud. FOTO: Jaaguranna lillelaager

Pärnust kõigest 40 kilomeetri kaugusel asuva Jaaguranna lillelaagriga saab lähemalt tutvuda SIIN.

​Pulli puuonn

Saaremaa ürgses metsas on kõrgete mändide vahele püsti pandud väga eriline öömaja neile, kes tahavad looduses akusid laadida. Maa ja taeva vahel asuvas onnis ei ole elektrit, seega peavad külalised telefonid käest ära panema ja omavahel suhtlema – peale esimest tundi peaks see suhteliselt libedalt minema.

Pulli puuonn. FOTO: Maigi Ruttu

Onni elamus on parim kas üksi või kahekesi. Üksi olles saab end muust maailmast täielikult välja lülitada ning rahus omi mõtteid mõlgutada. Oht, et külastuse ajal mõnda teist inimhinge näeb on väike, kuna lähim asula jääb onnist viie kilomeetri kaugusele.

Puuonni all asub mõnus puhkenurk, kus on võimalik süüa teha. FOTO: Maigi Ruttu

«Külaline võiks meeles pidada, et ta on looduses külaline ning peab seega looduse järgi kohanema. Linnud siristavad, putukad lendavad ringi, vara läheb valgeks ja näha võib ka mõnda loomakest – see ongi osa metsa elamusest!» räägib onni perenaine Maigi.

Öö metsas saab broneerida SIIN.

Fishing Village

Pärnu külje all Sauga jõe kaldal ootab külalisi väljamaise nimega Fishing Village ehk kaluriküla. Omapärase puhke- ja vabaajakeskuse motoks on teha asju, mis on ägedad ja teistmoodi. Kaluriküla on suurepärane koht sisuka päeva veetmiseks või pikemaks peatumiseks.

Külalistel on võimalik veeta öö ühes glamping telgis. FOTO: Fishing Village

Tegevusi on kalurikülas mitmeid alates jõel kalastamisest lõpetades vibulaskmisega. Kauemaks rändele jäänud külalistele pakutakse turgutavaks uneks omanäolisi kalurionnikesi, glamping telkhotelli ja puhkemaja. Autosuvilatega seiklejatele on olemas karavanipark ja telkijatele avar telkimisala.

Kakuami saunamajake. FOTO: Fishing Village

Fishing Village peremees Jakob soovitab külalistel broneerida endale üks glamping'u telk ja mootor- või aerupaat ning minna veele lõbusõidule või kalale. Kuhu kalale minna ja millega püüda räägib lähemalt ettevõtte kalagiid. Lisaks annab peremees paadilistele kaasa piknikukorvi hea ja paremaga.

Saunamajakese sisevaade. FOTO: Fishing Village

Kaluriküla peremehe Jakobi sõnul toimub kogu majutusprotsess kontaktivabalt, seega muretsemiseks põhjust ei ole. Kaluriküla laiub viiel hektaril, seega on seal piisavalt ruumi, et ennast mõnusalt ja ohutult tunda. Külalised võivad kaluriküll ka oma paadiga tulla, kuid Jakobi sõnul on kaikohad peaaegu välja müüdud.

Eriolukord kaluriküla peremeest ei morjenda, uue olukorraga on kohanetud ja vapralt edasi mindud. «Välismaalalastest puhkajaid sel aastal palju oodata ei ole. Suur osa neist on majutuse tühistanud, kuid need on asendunud siseturistidega. Lõime paketid paaridele ja peredele ning olemegi sel aastal võtnud just kaasmaalased oma sihtrühmaks,» räägib Jakob.

Kaluriküla sadam Sauga jõe kaldal. FOTO: Fishing Village

Kaluriküla sadamakohvik avatakse mai keskel ning nagu juba kombeks on, pakutakse külalistele omal käel suitsutatud kala, mida on võimalik ka kaasa osta.

Kalurikülaga saab lähemalt tutvuda ettevõtte koduleheküljel SIIN.

Hostel Just Rest

Eesti esimene automaathostel Just Rest on suurepärane koht, kus Viljandit külastavad inimesed ööbida saavad. Nimelt on hostelis ööbimine täiesti kontaktivaba tegevus! «Meie hostelis ei ole tavapärast vastuvõtusüsteemi. Kliendid teevad omale ise broneeringu kohapeal olevast automaadist või läbi kodulehe. Süsteem on väga lihtne, automaadist saab valida, mitmele inimesele tuba soovitakse, täita nimelahter ja lisada kontaktandmed ning tasuda pangakaardiga,» räägib hosteli juhataja Kaire.

Hostel Just Rest asub maalilise Viljandi järve kaldal. FOTO: Hostel Just Rest

Automaat prindib külalisele paberi, kus on peal toa number, uksekood ja muu informatsioon. Kogu liikumine toimub majas uksekoodiga. Broneeringu tegemisel ja sisseregistreerimisel kellaajalisi piiranguid ei ole.

Traditsiooniline vastuvõtt on asendatud automaadiga. FOTO: Hostel Just Rest

Neile, kes soovivad kaunis Viljandi linnas pikemalt peatuda saavad hoopis hosteli taga asuvas majas külaliskorteri rentida. Valikus on nii ühe, kahe kui ka kolmetoalised korterid.