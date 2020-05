Asjatundja selgitab: kuidas erinevad küttekulud eri energiaklassiga majades?

Energiamärgis on Tootsi sõnul vajalik selleks, et maja- või korteriostja teaks, millised hakkavad tulevikus olema tema elektri- ja soojaarved. Energiamärgis võimaldab võrrelda hoone energiatarvet teiste sarnaste hoonetega ja valida energiasäästlikuma variandi.

Energiamärgis ennustab, kui palju hoone või selle osa tarbib aastas energiat iga köetava pinna ruutmeetri kohta. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass skaalal A–H, seda väiksemad on energiaarved. Kõige säästlikumad on A-klassi hooned ja enim kulutavad energiat H-klassi hooned.

A-energiaklassiga eramu on Eestis äärmiselt väikese energiakasutuse kuluga hoone. A-energiaklassi saavutamiseks peab hoone olema eeskujulikult soojustatud. Lisaks peaksid sel olema kvaliteetsed aknad, soojustagastusega ventilatsioon ning kütteallikaks võiks ideaalis olla maasoojuspump. Samuti peavad hoonel olema elektrit tootvad taastuvenergiaseadmed, nagu tuulegeneraator või elektrit tootvad päikesepaneelid. Vaid sellist, elektrit võrku tagasi müüvat maja saab lugeda A-energiaklassi eramuks.

B-energiaklassi on võimalik saavutada juhul, kui hoonel on väga hea soojustus ja aknad, soojustagastusega ventilatsioon, aga ka maasoojuspump. Vahel on juurde vaja ka sooja tarbevett tootvaid päikesepaneele.

C-energiaklassi on võimalik saavutada normikohaste soojustuste ja akende ning näiteks õhk-vesi-soojuspumba abil.

E- ja F-märgisega on tähistatud üldjuhul 60-ndatel ehitatud ning tänaseni renoveerimata elamud. Selliseid eluruume leidub rohkelt Mustamäel, Õismäel aga ka Tallinna kesklinnas.

H-energiaklassi elamud kulutavad reeglina kõige enam energiat.

Uusarenduste puhul on hoone energiaklass kindlasti väga oluline ja praktiliselt kõik kliendid järgivad seda. Energiaklassist on lihtne aru saada, kuigi selle tähendust ja tausta ei tajuta.

Tänapäeval ei ole alla B-energiaklassiga kortermaja Tootsi sõnul ostja silmis enam kuigi konkurentsivõimeline. «Eramutega on veidi teistmoodi, kuid uusarendustes arvestatakse ikka B-energiaklassiga. Ka vanemate kortermajade puhul vaadatakse energiaklassi, iseasi, kuidas see täht päriselus reaalsetes rahanumbrites kajastub. Uutel majadel on energiaklass arvutuslik ja arusaadav,» selgitas ta Arco Vara blogis.