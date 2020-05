3 põhjust, mis võivad elu uusarenduses ootamatult mõruks muuta

Arendajate eesmärk on võimalikult ruttu korterid maha müüa. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, võib drastilisemal juhul selguda, et teie kodu aknad on pikka aega ainsad, mille akendest valgust kumab. Kuid see ei tähenda rahu – tavaliselt peab seejärel tükk aega leppima ehitusmeeste, maaklerite ja uudistajate edasi-tagasi saalimisega trepikojas.