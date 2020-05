Sotsiaalmeedia on suurepärane koht, kust oma kodu värskendamiseks uusi ideid leida. Nii nagu igal aastal, on ka sellel, laineid löömas uued ja ägedad sisekujundustrendid.

1. Punutud seinakaunistused #macramewallhanging

Need seinakaunistused on sisekujunduse suunamudijate üheks lemmikuks. Hetkel on Instagrami üles laetud lausa 585 280 vastavasisulist pilti.

Ajatu köögisaar ei näita väsimusmärke. Kokku on Instagramis 449 707 vastavasisulist pilti üles laetud.

3. Farrow & Ball #farrowandball

Ühendkuningriigi tapeedi- ja värvitootja on sisekujundajate üks vaieldamatuid lemmikuid. Kokku on seda ettevõtet Instagrami piltidel mainitud lausa 440 823 korral.

Pikalt põlu all olnud sahver on jälle populaarseks muutunud. Instagrami kasutajad on sahvritest kokku 372 336 pilti üles laadinud.

Itaalia köögitehnikatootja Smeg on jätkuvalt hinnatud kaup. Rõõmsavärvilisest tehnikast on pilte Instagrami üles laetud lausa 349 828 tükki.

Elamisele natukene vürtsi lisavatest värvikirevatest seintest on Instagrami üles laetud 251 355 pilti.

Kas tegemist on taimega, mille varred ripuvad poti äärest alla või taimega, mis on riputatud kõrgele lae alla – igal juhul on tegemist väga populaarse trendiga. Instagramis on ripptaimedest üles laetud 217 716 pilti.

Ärkel ehk erker on hoone seinast soklita eenduv katusega kaetud osa. Tegemist on populaarse arhitektuurilise lahendusega, kuna Instagramis on vastavasisulisi postitusi tehtud lausa 215 494.

Väikesed armsad kamin-pliidid on Instagramis väga populaarsed. Kamin-pliitidest on kokku üles laetud 179 338 pilti.

10. Keraamilised plaadid #ceramictiles