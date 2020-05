GALERII ⟩ Üksikema vormis omal käel igavast elamisest värvikireva imedemaa

Põhja-Inglismaal elavast Natashast on saanud omamoodi kuulsus. Naise värvikirev kodu on Ormskirki linnas elavates inimestes palju elevust tekitanud, kirjutab storytrender.com. Naabritel on isegi kombeks oma vana mööbel äraviskamise asemel Natashale viia, et osavate kätega naine sellest midagi ägedat teeks. Natasha sõnul on ta võimeline igale asjale uue elu sisse puhuma.