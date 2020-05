Pilk peale! Nende ilutaimede kasvatamisega saab igaüks hakkama

Korvõieliste sugukonda kuuluv karvane päevakübar on tuntud oma päikesekollaste õielehtede poolest, kirjutab msn.com. Tihti leiab seda lille kasvamas muldades, mis on suhteliselt kuivad. Seega ei pea selle taime kasvatamisel kastmise pärast üleliia muretsema. Päevakübarale meeldib rohke päikesevalgus, seega tuleks see lill istutada võimalikult valgusküllasesse kohta.

Ilusates kollastes, oranžides ja punastes toonides ruuge päevaliilia lisab igale iluaiale natukene vürtsi. See taim peab hästi vastu kuivale, kuumale ja taimekahjuritele. Päevaliilia tuleb istutada normaalsesse mulda, sel juhul õitseb see kaunis taim kevadest hilissuveni.

Juhul, kui tahad oma aeda kaunistama taime, millel on suured kaunid õied ning mis elaks kauem kui üks aasta, siis on rooshibisk ehk hiina roos õige valik. Rooshibisk on üsna kiirekasvuline ja vajab seega kasvamiseks piisavalt ruumi. Vee osas on taim vähenõudlik ning saab hakkama enamasti sellega, mis taevast alla sajab. Kuigi hiina roos vajab kasvamiseks valgust, ei meeldi sellele taimele kesksuvine päevavalgus. Seega kasvab see taim hästi ka majaäärses varjus.