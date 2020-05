Sisekujundaja annab nõu: 4 taskukohast ideed, mille abil terrass mõnusaks puhkepesaks muuta

Suvel veedavad paljud oma puhkuse, kas suvilas või maamajas, seega tasub mõelda, kuidas see võimalikult mõnusaks muuta ning ilusate ilmade saabudes võimalikult palju aega õues veeta.

Mõnus puhkekoht

Väliterrass on ideaalne koht hommikukohvi joomiseks, päevitamiseks ja soojade suveõhtute nautimiseks. Selleks et terrassi piiratud pindala takistuseks ei kujuneks, soovitab sisekujundaja kokkupandavaid mööblitükke.

«Reguleeritava seljaosaga lamamistoolid, mis on mõeldud õues kasutamiseks, sobivad ideaalselt lõõgastumiseks, aga ka laua taga söömiseks. Kui sa neid parasjagu ei kasuta, saad toolid lihtsalt kokku panna ja nii terrassipõrandale hommikuvõimlemiseks ruumi teha,» soovitas IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.

Ta usub, et ka kõige vanema ja väiksema terrassi on võimalik muuta mõnusaks rahuoaasiks. Hubasust saab hõlpsasti luua erinevate lisandite, näiteks tekstiilide ja valguslahenduste abiga.

Valgusketid ja tulukesed loovad hetkega oluliselt romantilisema meeleolu. FOTO: Ikea

«Päikeseenergial töötavate LED-valguskettide, põranda- ja ripplampide hinnad algavad paarist eurost, kuid need on jätkusuutlikud ja peavad kaua aega vastu. Samuti ei võta need enda alla lisaruumi – valgusketid saab keerutada ümber käsipuude või riputada seintele, ripplambid aga riputada puuokstele. LED-küünlad loovad romantilise meeleolu ja nende kasutamine on täiesti ohutu,» sõnas ta.

Sisekujundaja lisas, et kiireks värskenduskuuriks sobivad hästi tekstiilid. Vali üksteisega sobivates toonides padjad mööblile, toolidele või pinkidele. Ka õuevaip annab palju juurde ja ühendab terrassi kujunduse tervikuks, samas on vaipa lihtne puhastada ja sellel on paljajalu mõnus astuda.

Väliköök

Sisekujundaja sõnul võib terrassi kasutada suvilaköögi laiendusena või hoopis söögitoa asemel. Võtmelahenduseks on seejuures kokkupandav õuemööbel.

«Kokkupandav laud on asendamatu nii suvekodus kui ka ajutises kodus. See ei võta palju ruumi, kui sa seda parasjagu ei kasuta, ja maksab vaid mõned eurod. Kokkupandavad toolid saab konksude abil seinale riputada. Pikendatav söögilaud aga on suurele perele väga mugav lahendus,» seletas ta.

Kokkupandav mööbel muudab elu oluliselt mugavamaks. FOTO: Ikea

Siinkohal on oluline valida mööbel, mis on mõeldud õues kasutamiseks, ja peab hästi vastu ilmastikutingimustele. Isegi suletud rõdul ei pea sisemööbel kaua temperatuurimuutustele, otsesele päikesevalgusele või niiskusele vastu.

Terrassiaed

Sisekujundaja sõnul saab ka kõige väiksemale terrassile luua väikese aia maitsetaimede või köögiviljade kasvatamiseks. See ei tähenda ainult rohelist silmailu – isekasvatatud taimed on ka tervislikud ja jätkusuutlikud. Siin on kõige olulisem reegel kasutada põranda asemel ära seinu – selle jaoks sobivad õues kasutamiseks mõeldud organiseerimislahendused.

Õueriiulitel saab kasvatada nii kõhutäiteks kui silmailuks mõeldud taimi. FOTO: Ikea

«Õueriiulil jagub ruumi paljudele lillepottidele ja kastidele. Kui kasutad seinapaneeli, saad luua vertikaalse aia täpselt nii paljude riiulite ja konksudega, kui soovid. Samuti võid taimi, maitsetaimi ja lilli kasvatada rõdupiirde külge kinnitatud lillepottides. Kui tundub, et kevade tulek venib, siis ära muretse – riiulid saab eriliste katete abil muuta väikesteks kasvuhooneteks, tänu millele polegi vaja taimede kasvatamiseks ilusaid ilmasid ära oodata,» ütles Rimkus.

Lastenurk

Terrassi on alati võimalik muuta ka väikeseks lastemängualaks. See tähendab, et terrass peab olema ohutu ja võimalikult paindlike lahendustega.

«Osa lastele mõeldud mööbliesemetest sobib kasutamiseks nii õues kui ka toas. Need sobivad ideaalselt väikestele lastele istumiseks ja mängimiseks, joonistamiseks või pikniku pidamiseks – lapsed tunnevad oma isikliku söögilaua üle kindlasti suurt rõõmu. Mööbel on kerge, kuid stabiilne, nii et laps saab laua ja toolid ise aeda viia. Kui terrassipõrand või aed selleks sobib, pane sinna ka õuevaip,» soovitas sisekujundaja.

Lastenurk peab olema ohutu, ent kaasakiskuv. FOTO: Ikea