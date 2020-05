12. aprillil 1920 loodi peaminister Jaan Tõnissoni ja siseminister Andres Hellati korraldusega kaitsepolitsei, mille ülesandeks seati demokraatliku vabariigi ja kehtiva riigikorra kukutamisele suunatud kuritegude vastu võitlemine. See sõnastus on asjakohane tänagi ning oma pika ajaloo jooksul on KAPO ära hoidnud mitmeid tõsiseid kuritegusid.