Lihtsad nipid, millega saab iga magamistoa viie tärni hotelli vääriliseks teha

Valgus mängib toa väljanägemises suurt rolli. Väga tähtis on magamistoas mitte liiga eredat valgust andvaid valgusteid kasutada. Eelista hoopis öökapil asuvat laualampi või toa nurgas asuvat põrandalampi. Sedasi on magamistuba mõnusalt hämar, mis jätab sellest hubasema mulje.

Tihti unustame kodu sisustades kardinatele tähelepanu pöörata. See on aga suur viga, kuna just kardinad on need asjad, mis toast ühe terviku loovad. Vali kardinad alati vastavalt sisustusele ja seinte värvile.