Probleemid unega? Hoidu magamistoas nende värvide kasutamisest

Lilla

Lillat on läbi sajandite seotud kuninglikkusega, kuid selle värvi koht ei ole magamistoas, kirjutab nestmaven.com. Nimelt võivad lillad toonid esile kutsuda rahutuid ja õudusunenägusid. Lillaks võõbatud magamistoas on une pikkus keskmiselt 5 tundi ja 56 minutit.

Punane

Punane on ohuvärv, seega ei ole selle koht magamistoas. See tuline toon tekitab inimestes rahutust ja on seostatud kõrge vererõhuga. Une pikkus punaseks värvitud magamistoas on keskmiselt 6 tundi ja 58 minutit.

Pruun

Kodu renoveerimisel eelistatakse üha rohkem neutraalseid ja looduslähedasi värvitoone. Pruunid toonid on vaieldamatult tõusnud üheks sisekujundajate lemmikuks. Kuid see värv loob toas sünge meeleolu, mis raskendab magamajäämist. Une pikkus pruuniks värvitud magamistoas on keskmiselt 6 tundi ja 5 minutit.

Hall