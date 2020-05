Jaanise ametiks on päästa elusid. Koos abikaasa Kristiinaga kasvatavad nad Torma vallas Leedil kuute last ja hoiavad elus Jaanise lapsepõlvetalu. Kuid Eesti Vabariigis pole päästjate palgad kahjuks piisavad, et noor pere saanuks enne talve valmis sooja WC-vannitoa. Kodutunne tuli appi.