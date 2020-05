Uuring: kortermajade amortiseerunud torustikud tuleb välja vahetada

Eesti Kindlustusseltside Liidu kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa hinnangul on alanud torude korrosiooni ajastu. «Kodukindlustuse praktikast on näha, et viimase 10 aastaga on torulekete arv kahekordistunud. 1960–1980. aastatel ehitatud hoonete metalltorustike eeldatav eluiga on ületatud või peagi läbi saamas. Seepärast kutsume korteriühistuid ja omanikke suvisel perioodil torustikku vahetama, enne kui see hakkab lekkima ja tekib suurte kahjudega üleujutus,» ütles Reimets.