VAATA ⟩ Kuninglikest kohustustest loobunud Harry ja Meghan elavad Beverly Hillsi megamõisas

Endist kuninglikku paari tutvustas Perryle nende ühine sõber Oprah Winfrey, vahendab dailymail.com. Näitlejale kuuluv privaatne villa asub luksuslikus Beverly Ridge Estates naabruskonnas, eemal uudishimulikest pilkudest. Kinnistu kogupindala on 76923 ruutmeetrit. Suurel kinnistul laiuva Hispaania stiilis villa pindala on 2280 ruutmeetrit. Villas on kokku kaheksa magamistuba ja kaksteist vannituba.