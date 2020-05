Õudne! Köögisvammil elutseb uskumatu arv baktereid

Saksamaal Furtwangeni ülikoolis läbiviidud uuringus selgus, et köögisvamm on kõige räpasem asi meie elamises, kirjutab rd.com. Teadusväljaandes Scientific Reports 2017. aastal avaldatud uuringus leiti, et nädal kasutuses olnud svammil leidub keskmiselt 362 eri liiki baktereid nagu näiteks koli- ja salmonellabakter. Kokku leidus ühel svammil keskmiselt lausa 5,5 triljonit organismi.

Uurimustööd juhtinud mikrobioloogi Dr. Markus Egerti sõnul on köögisvamm bakterite paljunemiseks suurepärane keskkond. «Köögisvamm on enamasti niiske ning seda hoitakse soojas kohas. Lisaks on nuustik poorne, mille tõttu on seal väga suur pind, millel bakterid elutseda saavad. Nende koosmõjul on köögisvamm lausa ideaalne koht bakterite paljunemiseks,» räägid Dr. Egert.