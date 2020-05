PILDID ⟩ Klass omaette: Saku vallas müüakse peensusteni lihtvitud elumaja

Hästi läbimõeldud planeeringuga elumaja ruumilahendus on peensusteni paika lihvitud. Kahekorruseline hoone planeeritud nii, et pererahval võimalikult mugav askeldada oleks. Kahekorruseline valgusküllane maja on ehitatud kvaliteetsetest materjalidest, mis tagab hea soojapidavuse ja annab hoonele kvaliteetse ilme. Hoone kogupindala on 284,2 ruutmeetrit.