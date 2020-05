LUMMAVAD PILDID ⟩ Sisekujundaja Kairi Apri-Laumets: unistused ja soovid jäävadki täitumata, kui sa ise vajalikke samme ei astu

Taolisi intensiivseid toone on tema sõnul nimelt võimalik alla tõmmata teiste värviliste detailide lisamisega, mis mahendavad üldpilti ning seovad kogu eluruumi ühtseks tervikuks. «Nii ma tegingi ja tulemuseks sai mõnusalt värviline, kuid samas rahulik magamistuba, mis on sõpradelt-tuttavatelt kuhjaga kiitusi saanud ning mitmeid kliente erinevaid lahendusi katsetama inspireerinud.»

Isiklikus kodus Kairi värvidega tagasi ei hoia. FOTO: Mariliis Maasik ja Anna Volmer-Raud

Sise- ja välismaailm

Kairi leiab, et keskmine eestlane on oma sisutusvalikutes iga aastaga üha julgem ja mängulisem. Ta usub, et pealehakkamise ning piisava ajaressursi korral pole inimesel teinekord sisekujundajat tarviski.

«See, mida sa lood, on ikka sinu nägu ja sinu käe järgi. Mis siis, kui kohe alguses ei tule välja – ikka tuleb uuesti proovida, kuni oled tulemusega rahul,» soovitab ta. Lustida tuleb mõnu ja enesekindlusega.

Ühtlasi leiab Kairi, et inimese sisemaailm ning see, mis on väljaspool, peaksid käima käsikäes. Inimese maitsemeel muutub ajaga, muutuvad ka tema tõekspidamised ning maailmavaade. Kodu sisustades peab aga lähtuma eelkõige iseendast ja oma heaolust. Alles seejärel tulevad mängu hetketrendid ja kiirmood.

Enese ja kodu eest hoolitsemine on Kairi jaoks alati käsikäes käinud. FOTO: Mariliis Maasik ja Anna Volmer-Raud

«Meil pole mõtet ehitada kauneid näidiskodusid, kui need põrmugi ei haaku selle elanikega. Inimene, kes selles kodus tegelikult elab, peaks tundma end seal mõnusalt ja hästi. Kodu on ju paik, kus me soovime viibida suurema osa oma ajast ja see peaks olema turvaline koht, kuhu me alati tahame tagasi pöörduda,» märkis ta.

Sisekujundusmaailma trendid muutuvad igal kalendriaastal. Kairi sõnul on hea end nendega kursis hoida ning teinekord üht-teist ka kõrva taha panna, ent lõppkokkuvõttes loeb ikkagi see, mis inimesega harmoneerub ja kuidas ta end kodus viibides tunneb.

«Kõige tähtsam on see, kuidas sa ennast seal tunned. Peale pikka tööpäeva sa tuled koju, see on sinu koht, kus puhata ja ennast laadida ning sul peab olema seal mõnus,» selgitas Kairi, kelle meelest on inimese sise- ja välismaailm omavahel tihedalt seotud.

Kairi lähtub kujundades ennekõike oma sisetundest. FOTO: Mariliis Maasik ja Anna Volmer-Raud

Sisekujundajal meenub siinkohal ajahetk minevikust, kui oli väga populaarne kanda Marati dresside all kingi ja dressipükste peal kampsunit. Toona popid rõivavalikud ei oma tänapäevase moe kõrval enam tähendust.

«Sel ajahetkel oli selline maitse ja stiil ning tundsin end hästi selles riietuses. Täna sellele tagasi vaadates paneb see mind muigama. Sama lugu on ka sisustusega minu kodus» meenutas Kairi.