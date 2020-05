Kodumaistel mööblitootjatel ja -disaineritel on avanenud lihtne võimalus välisturgudele laieneda

Terviklikku sisustuslahendusteenust pakkuv OCCO on kiiresti kasvav ettevõte, kelle lähiaastate eesmärgiks on oma teenuste digitaliseerimine ning esmalt Hollandi turule ja siis juba laiemalt välisturgudele laienemine.

«Hollandi turg on Eesti omast 17 korda suurem ning lisaks kolivad Brexiti tagajärjel paljud suured ettevõtted oma kontorid just sinna üle. Samuti on Hollandi elanikud vastuvõtlikumad innovatsioonide osas ja valmis katsetama uusi teenuseid. Eesti disainerite ja mööblitootjate jaoks pakub oluliselt suurem turg rohkem võimalusi ja väljakutseid teha midagi uut ja huvitavat,» selgitas laienemist ettevõtte juhatuse liige Ander Sõõrumaa.