Oluline põhjus, miks äikesetormi ajal duši all käimine edasi lükata

Äikesetormi ajal duši all käies elektrilöök saada tundub müüdina, kuid sellel on tõepõhi all, kirjutab rd.com. Äike liigub taevast alla maale kõige lühemat teed pidi. Seega lööb äike tihti sisse antennidesse, puudesse ja isegi majadesse. Kuna elumajade metalsed katused ja antennid on head elektrijuhid, võib elektrilaeng neilt teistesse majaosadesse liikuda.