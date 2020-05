VIDEO ⟩ Mehel elutoa seina maitsekalt kaunistada palunud naine sai magusa üllatuse

Nagu enamikul inimestest, nii on ka 32-aastasel ehitajal Nick Smithil praegu tavapärasest rohkem vaba aega, mistõttu otsustas mees lõpuks viia täide oma abikaasa ühe soovidest, vahendas Lad Bible.

Nick Smith veetis koos oma seitsmeaastase tütre Isabella ja viieaastase tütre Ameliaga rohkem kui neli tundi, et kleepida elutoa seina tuhandeid kummikarusid.

Videos, mida pereisa jagas Facebooki lehel «The Smithy Family», on aga näha, pereema Jessie ei olnud meistrieosest erilises vaimutsuses.

«Mis see on?» küsis Jessie Nickilt.

Seepeale selgitab mees, et ta tegi seda, mida naise temalt palus ehk kaunistas elutoa seina maitsekalt.

Nick lisas veel enda õigustuseks, et tema arvates on see kõige maitsvam sein, mida keegi eales teinud on.

Pere otsustas enne kummikarude seinast maha võtmist siiski seal mälestuseks ka ühe pildi teha. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

«Mul olid mõned vanaks läinud maiustused. Ühel mu sõbral on pood ja ta kavatses need ära visata, kuid mõtlesin, et võtan need kaasa ja kasutan neid oma elukaaslasega jantimiseks,» rääkis mees.

Kokku kleepis mees koos lastega seina üle 6000 kummikaru, mis olid kümnes kastis.

«Neid oli kleepida üsna lihtne, me lihtsalt limpsisime neid ja panime seina,» lisas Nick.

«Ta oli tuppa tulles üsna šokeeritud,» kirjeldas Nick oma naise reaktsiooni.

Asi läks aga veel hullemaks, kui pere komme seinast eemaldama hakkas.

«Me hakkame varsti remonti tegema, mis on hea, sest koos kommidega tuli seinast ka värv maha. Ma pidin neid (komme - toim.) sõna otseses mõttes seintelt maha kraapima ja selleks kulus kokku umbes 36 tundi,» kirjeldas mees.