Siis ja täna: 25 aasta tagune kinnisvaraturg sõltus sularahast ja eetikast

«Olid ju kapitalismi algusaastad ning moraalsed kompassid pendeldasid inimestel väga erinevas suunas. Siiski on 1995. aasta korterite hinnataset võimalik üpriski täpselt meenutada ja toomegi välja mõned reaalsed tehingud, mida meie maaklerid vahendasid, sest need annavad ümmargustest ja algelistest hinnatabelitest märksa täpsema tunnetuse,» lisas Sooman.

Laias laastus saab Soomani sõnul väita, et Tallinnas oli veerand sajandit tagasi Kesklinna linnaosas paiknevate korterite ruutmeetri hind vahemikus 3000-4000 krooni, magalarajoonides aga 1500-2500 krooni.

«Hinnatõus on sõltuvalt varadest olnud kümne kuni viieteistkordne. Loomulikult on kardinaalselt muutunud ka elatustase, sest unustada ei saa, et pelgalt kolm aastat varem toimunud rahareformi ajal alustasid kõik inimesed 150 krooniga ehk 9 euro ja 58 sendiga,» meenutas Sooman.