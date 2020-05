Asjatundja: praegu võib olla õige aeg kodu ostmiseks

Reaalsus, millega inimesed peavad silmitsi seisma on see, et nende ootused võivad olla petlikud. Näiteks kõhklevad ostjad arvavad, et hinnad lähevad veel madalamaks. See vastab kindlasti tõele vara puhul, mis juba eos on ülehinnatud ja võib-olla vastab ka tõele teiste pakkumiste osas, kuid hinnakorrektuur on juba toimunud ning heade kodude hinnad enam palju madalamaks minna ei saa.

Hea kauplemisruum

Olgugi, et tehtud tehingute statistikas see otseselt veel ei kajastu, on praegu müüki tulnud kinnisvara juba ette hinnastatud vähemalt 5 protsenti madalamalt, et huvilisi oleks.

Reaalselt müüa soovivad kinnisvaraomanikud on valiku ees, sest nad ei tea, kas hinnad lähevad veel allapoole või mitte. Seega, kui neil õnnestub praegu müüa, siis nad seda ka teevad. See omakorda tähendab, et ollakse valmis läbirääkimisi pidama. Potentsiaalne kauplemisruum on sõltuvalt kinnisvara iseloomust praegu 4–7 protsenti ostu-müügihinnast. Seega võib hinnavõit ostjale olla kokku juba üle 10 protsendi.

Olgugi, et pangad on juba klienti rohkem valima hakanud, siis finantseerimistingimused ei ole veel muutunud ning jätkuvalt on võimalik soodsatel tingimustel kodulaenu võtta.

Seega ostuga pikalt oodata ei ole ratsionaalne. Hinnad hakkavad varem või hiljem taas tõusma ning praegu võib olla just kõige õigem hetk ringi vaadata ja endale sobiv kodu soetada.