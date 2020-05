Taimehullu naisega hädas olev mees: oleksin pidanud aimama, et ta järgmist jama korraldab

Humoorikat elustiiliblogi pidav Brad otsustas oma viha Instagramis välja elada. «Oleksin pidanud aimama, et midagi sellist juhtub. Nüüd on siin magamistoas kaks hiiglaslikku palmi. Kui üks nende lehtedest mind öösel kõditab, siis panen ma need palmid põlema!» põrutas Brad Instagrami tehtud postituses.

A post shared by Brad Kearns (@dadmumofficial) on May 11, 2020 at 2:25am PDT

Peale poolnaljaga tehtud vürtsikat postitust laekus selle alla hulga kommentaare, kus meest hoiatati, et need palmipuud on suurepärased pesituskohad ämblikutele. «Nüüd tahab Sarah, et ma palmid rõdule viin, kuna ta kardab ämblikke. Mulle hakkasid need palmid siin magamistoas täitsa meeldima, ma arvan et nad jäävad siia,» kirjutas Brad oma Facebooki lehele tehtud postituses.