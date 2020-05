PILDID ⟩ Vanaema pärandusega tualettruumi sisustanud naine: see lõhn tekitab minus tundeid

Kõik muutus 2019. aastal, kui Jess kolis oma abikaasa ja kolme lapsega uude majja. Naine käis läbi kõik kastid, mis eelmisest elamisest kaasa pakiti ning sattus järsku vanaema raamatute otsa. Jessil ei olnud plaaniski raamatuid minema visata või ära anda – need olid tema jaoks liiga kallid.

Järsku kargas naisele pähe aga väga omapärane idee kasutada raamatuid hoopis sisekujunduseesmärgil. Mõeldud tehtud, rebis naine tolmuste raamatute vahelt lehed välja ja kleepis need ettevaatlikult maja alumisel korrusel oleva vannitoa seinale.

«Iga kord, kui ma tualettruumi kõnnin, mõtlen temast. Isegi see lõhn tekitab minus tundeid nagu oleksin ma tagasi tema juures,» räägib Jess ning lisab, et on tulemusega väga rahul.