Korteriühistud tõmbavad rihma koomale

Pindi Kinnisvarahalduse halduse ja heakorra ärisuuna juht Andrus Limbach ütles, et kriiside ajal vaadatakse kriitiliselt kõik kulud üle ning erandiks pole ka korteriühistud.

«Ehmatusega avastatakse, et aastaid või isegi kümmekond aastat vanade korrashoiulepingute raames makstakse mingite teenuste eest, mida pole ammu enam osutatud,» ütles Limbach, lisades, et hinnapäringute hulk, eesmärgiga haldusfirmat vahetada, on viimase kuu jooksul viiekordistunud.