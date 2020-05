PILDID ⟩ Pubi remondi käigus tuli päevavalgele pool sajandit peidus olnud saladus

Ühendkuningriigis Hanbury külas asuv Cock Inn pubi on pikalt kohalike seas populaarne kogunemiskoht olnud, kirjutab derbytelegraph.co.uk. Riigis välja kuulutatud eriolukorra tõttu on pubi pidanud aga oma uksed sulgema. Omanikud ei lasknud head võimalust käest, ning otsustasid pubile uue ilme anda.

Seinast vana tapeeti maha kraapides tuli päevavalgele aga midagi ootamatut. Nimelt vaatas meestele tapeedi alt vastu uhke seinamaal. Hoolikalt rebiti seintelt kogu tapeet maha, et näha, kui suure maaliga tegu on. Suure üllatusena selgus, et seinamaal ulatub läbi terve pubi söögisaali.

Pubi juhataja Wendy Harrisoni sõnul on tegemist kunstnik George Cole'i 1953. aastal valminud teosega. Juhataja sõnul on neil plaanis seinamaal võimalikult tõetruult restaureerida. «Sellest saab olema meie uus tõmbenumber. Tegemist on traditsioonilise inglise pubiga, ajaloolised asjad nagu see seinamaal, sobivad siia nagu rusikas silmaauku,» räägib Wendy.