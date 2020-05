Kaubikus karantiinis olev paar: me ei vahetaks seda millegi vastu

Kaubikusse kolimine ei olnud valutu protsess. Esimesed kaheksa kuud kulus noortel oma mobiilse kodu elamiskõlbulikuks tegemiseks, kirjutab msn.com. Tasa ja targu sai päevinäinud kaubikust imeilus ratastel kodu, millega noored mööda Põhja-Ameerikat ringi vuravad.

Courtnie ja Nathani elukorraldus on üpris lihtne. Noored kihutavad oma kaubikuga ringi kuniks raha hakkab otsa saama, peale mida jäädakse mõnda linna pikemaks ajaks pidama, et kukrut täiendada.

Suureks õnnetuseks on maailma tabanud pandeemia noorte elukorralduse pea peale pööranud. «Kui me esimest korda sellest viirusest kuulsime, ei olnud me kindlad, kuidas see meid mõjutab. Sel hetkel kui hakati asutuste uksi sulgema saime aru, et olukord on tõsine – isegi ohutut parkimiskohta oli raske leida,» räägib Courtnie.

Õnneks tuli paarile appi tuttav, kes oli piisavalt lahke, et noortel oma maja sissesõiduteel parkida lasta. Nüüd on paaril ohutu koht, kus ööbida ning võimalus duši all käia ja riideid pesta.