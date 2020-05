IKEA kaevati ohtliku toote tagasiostmisest keeldumise tõttu kohtusse

Consumer Reportsi andmetel andis kohtusse hagi sisse kahelapseline perekond Minnesota osariigist. Lapsevanemad väidavad, et IKEA keeldus 2018. aastal ohtlikku MALM seeria kummutit tagasi ostmast. Peret esindava advokaadi Alan Feldmani sõnul on IKEA ohtlike toodete tagasikutsumises ja klientidele raha hüvitamises läbi kukkunud.

«Mitmeid surmaga lõppenud õnnetusjuhtumeid põhjustanud toodete tagasikutsumine on olnud läbikukkumine. Ettevõte ei ole näinud piisavalt vaeva, et inimesi toodete ohtlikkusest teavitada. Soovime, et IKEA oma lubadusi täidaks ja kõik ohtlikud tooted tagasi ostaks,» räägib Feldman.