Esimene asi, mida peale fooliumirulli ostmist tegema peaks

Alumiiniumfooliumi kasutamine võib osutuda üpris tüütuks ülesandeks. Hõbedane rull tuleb karbist välja võtta, rulli otsa üles otsida, seda tõmmata ja sobiva suurusega tükk lahti rebida. Kuid tegelikult on olemas hoopis lihtsam nipp, kuidas sobiva suurusega tükk kätte saada.

Nimelt on alumiiniumfooliumi pappkarbi otstes väikesed sisselükatavad kinnitused, mis haakuvad papptoru külge, millele foolium ümber keeratud on. Need kinnitused fikseerivad fooliumirulli korralikult karbi külge kinni. Nüüd saab mugavalt ilma rulli karbist välja kiskumata endale sobiva suurusega tükk kätte saada.