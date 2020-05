Asjatundja: arendajad on hinnaläbirääkimistel paindlikud ja mõtlevad ostjatega kaasa

«Kriitilistel hetkedel on kinnisvaraarendajad alati eraisikutest sammujagu ees ja reageerivad muutustele kiiremini. Ostjatele on heaks uudiseks, et paljud arendajad on hinnaläbirääkimistel paindlikud ja mõtlevad ostjatega kaasa. Praktikas võib tähendada see mõõdukat hinnaalandust, vahel ka tasuta parkimiskohta või panipaika,» ütles Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.