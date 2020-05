Uue maja ostnud naine: ma vaatan jälestusega oma kodu, see on õudusunenägu

61-aastane inglise naine otsustas 2019. aasta novembris kodu vahetada. Ta oli veendunud, et uus kodu ja keskkond toetavad tema 41-aastase poja südameinfarktist taastumist.

Läks aga risti vastupidi. Pauline unistuste kodu osutus tõeliseks õudusunenäoks, kus üks puudus ajab teist taga. Näiteks oli naise köögitehnika korralikult ühendamata, aias puudus vihmavee äravool ning siin-seal oli põrandalaudu puudu. Pool aastat uues kodus elanud naise sõnul on tal pidevalt ilmsiks tulevatest ehitusvigadest kõrini.

200 000 naelase (225 776 eurot) investeeringu teinud naise sõnul pole see oma raha väärt. «Ma ostsin elus esimest korda täiesti uue maja. Koju sisse astudes nägin kohe esimesi puudujääke. Ma olen nii pettunud. Ma vaatan jälestusega oma maja. Kõikjale, kuhu vaatan, näen, et miskit on jälle valesti,» rääkis ta väljaandele thesun.co.uk.