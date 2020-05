Õnneloosiga maja võitnud naine: mul läks meelest, et pileti ostsin!

Õnnemängu auhinnaks oleva maja väärtuseks on hinnatud 650 000 naela (733 000 eurot), kirjutab mirror.co.uk. Omapärase loosi korraldasid maja endised omanikud Nigel ja Jane Chaloner.

Nigel ja Jane on kasvatanud üles nii oma lapsed kui ka 22 kasulast. Kuid hiiglaslik maja oli paari jaoks liiga suureks jäänud. Selle asemel, et maja lihtsalt maha müüa, otsustati korraldada õnnemäng. Grafton Farm nimelise kinnistu võitmiseks pidid osalejad ostma kahe naela eest lotopileti. Omanikud annetasid kümme protsenti piletitulust kohalikule hooldekodule. Huvi õnnemängu vastu oli niivõrd suur, et kokku õnnestus paaril hooldekodule annetada lausa 120 000 naela (135 000 eurot).