Korralik väliköök trotsib kehva ilma ja hoiab road kaua soojana

Väliköögi ehitamine koosneb mitmest erinevast etapist – vundamendi rajamisest, müüri ladumisest, põranda ja katuse ehitamisest ja ka pottsepatöödest. Kõik ehitusmaterjalid peavad seejuures vastama välitingimustele ning ühtima nende kasutusala ja otstarbega.

Enne kõike seda tuleb aga aedade ehitamise ja planeerimisega tegeleva ettevõtte Aiarajatised OÜ projektijuht Rasmus Dsilna sõnul paika panna väliköögi asukoht.

«Kui suur see tuleb ja kas asetseb maja terassiga koos või on eraldi hoonetest. Kui ehitis on suurem kui 20 ruutmeetrit ja täisvundamendil, on vaja esitada ehitusluba ja -teatis kohalikule omavalitsusele,» selgitas ta.

Väliköögi tuleohutust arvesse võttes on maailma suurima tellisetootja Wienerberger AS turunduse ja kommunikatsiooni koordinaatori Evelyn Parve sõnul asukoha määramisel oluliseks argumendiks ka selle kaugus teistest hoonetest ja metsast. Enne ehitama hakkamist soovitab ta lisaks välja selgitada pererahva soovid ja majanduslikud võimalused.

«Variante on erinevaid ning projekti maksumus sõltub pererahva vajadusest, ehitise eripärast ja massiivsusest,» rääkis ta, lisades et tihtipeale on soodsaimaks võimaluseks hoopis valmislahendused.

Aastaringne mugavus

Täpselt nagu kuur, garaaž või saun peab väliköök Dsilna sõnul elumajaga kokku sobima. «Kui plaanis on rajada katusealune või hoopiski ilmaolude eest rohkem varju pakkuv ehitis, eeldab see põhjalikumat planeerimist,» tähendas ta.

Esmalt soovitab ta aga kindlaks teha väliköögi eesmärk. Kui on soov vaid paar korda kuus värskes õhus liha küpsetada ning katuse all istuda, ei ole tingimata täisfunktsionaalset välikööki tarvis. Sellisel juhul piisab Dsilna sõnul postidele toetuvast varikatusest. Ehitise enda pindala ei tohiks seejuures viitteist ruutmeetrit ületada. Sedamoodi jääb piisavalt vaba ruumi aiamööbli jaoks ning vihmase ilma korral mahub seal mugavalt ka grilliga toimetama.

Kui aga on plaanis suvi läbi õueköögis toimetada, soovitab ta juba vähe suuremat kööki, milles on lisaks söe- ja gaasigrillile ka kamin, suitsuahi ja veevärk.

Parv lisab, et veevärk võib väliköögis toimetamise küll oluliselt mugavaks muuta, ent nõuab ka selle võrra ka rohkem investeeringuid. Mõelda tuleb ju nii kanalisatsioonilahendustele kui veesüsteemi talvisele tühjendamisele.

Välikööke on asjatundjate sõnul ka selliseid, mida saab aastaringselt kasutada. Ilmastiku eest kaitsevad edukalt klaasist lükanduksed, mille saab suvel eest ära lükata, ning talvel tuule ja sademete kaitseks taas ette tõmmata. Klaaspind muudab ruumi valgusküllasemaks ning loob Dsilna sõnul mulje justkui viibiksid õues.

Aastaringselt kasutamiseks mõeldud väliköögi puhul peab pöörama suuremat tähelepanu küttekolletele, et ruumi saaks võimalikult soojaks kütta. «Soovi korral võib kamin jääda pigem meeleolu loomiseks. Ruumi saab väga edukalt soojaks kütta ka õhksoojuspumba abil, mille saab kuumal suvepäeval sättida hoopis jahutusrežiimi peale,» rääkis Dsilna.

Õhuke plekk või kauakestev lahendus?

Tulekolde valik tuleb, sõltuvalt köögist ja pererahva vajadustest, hoolikalt läbi mõelda. Teisaldatavate grillide puhul ei ole see niivõrd oluline, kuna neid on soovi korral alati võimalik kiirelt välja vahetada.

«Tasub meeles pidada, et grilli hind on üldjuhul vastavuses selle elueaga. Supermarketites müüdavad söegrillid on praktilised ning soodsad, kuid valmistatud õhukesest plekist ning peavad vastu kõigest paar hooaega. Kel vähegi keevitusaparaadiga kogemust, võib ise söegrilli valmistada, kuid kindlam on see tellida mõnest metalltooteid valmistavast ettevõttest, mis tagab kvaliteedi ning pika eluea,» märkis Dsilna, lisades, et sisseehitatud tulekolded nõuavad reeglina ka rohkem läbimõtlemist ja planeerimist.