PILDID ⟩ Pärnumaal on müüa luksuslik mereäärne maakodu

Laane kinnistul on kaks hoonet ja kaminamaja. Peamaja esimesel korrusel on elutuba, köök, söögituba, WC ja saun. Teiselt korruselt leiab kolm magamistuba ja lugemisnurga.

Krundil oleva puhkemaja esimesel korrusel on kaminaruum, saunakompleks, terrassil on mullivann kolm inimesele, garaaž. Teiselt korruselt leiab aga kaks suurt magamistuba, milles on kokku 10 magamiskohta.