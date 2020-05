5 asja, mille võib sügavkülmikust heaga minema visata

Õhtusöögist üle jäänud toidu külmutamine on hea viis selle pikaajaliseks säilitamiseks. Karpi pandud toitu on mugav mikrolaineahjus üles soojendada ja ilma taldrikut määrimata ära süüa. Tihti aga ununevad need karbid sügavkülmikusse teadmata pikaks ajaks. Meelest läheb isegi, mis seal karbis täpselt sees on. Sellisel juhul tasub karbi sisu ära visata.