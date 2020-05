Kodulaen kriisi ajal: pangad räägivad, mis tingimustel laenu antakse

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma soovitab enne laenu taotlemist põhjalikult kaaluda laenuga seonduvaid riske. Suurimad riskid on just laenu tasumise võimekuse osas, seepärast on oluline pöörata tähelepanu sissetuleku jätkusuutlikkusele. «Tuleks reaalselt hinnata, kas sissetuleku vähenemine või kadumine on tõenäoline ning mis oleks sel juhul lahendus. Isegi kui inimesel on kogutud raha sissemakse jaoks ja ka mõningane rahapuhver ootamatusteks, tuleb meeles pidada, et kodulaen on pikaajaline kohustus. Kahluste ja ebakindluse korral on mõistlik oodata, kuni selgub pandeemia mõju majandusele ja konkreetse pere eelarvele pikas perspektiivis,» räägib ta.