Vaata hurtsikut, kus räpimiljonär Kanye West lapsena elas

Kanye West maksis tagasihoidliku maja eest 225 000 dollarit (207 500 eurot), vahendab highsnobiety.com. Kuulduste kohaselt on räpparil plaanis maja renoveerimiseks investeerida täiendavad 60 000 dollarit (55 000 eurot).

Räppari ema Donna West ostis maja kaheksakümnendatel ning müüs maja 2004. aastal uutele omanikele, peale mida on hoonet tabanud õnnetu saatus.

Aastaid tühjalt seisnud maja on linnavõimude poolt lammutamisele määratud. Uudist kuuldes otsustas West maja päästa. Räpparil on plaanis hoonesse rajada kunstikeskus, kuid tülid äripartneritega on selle projekti teadmata tulevikku edasi lükanud.