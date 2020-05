PILDID ⟩ Lääne-Harjumaa metsade vahel on müüa äge palkmaja koos Beckhami kuulsaks tehtud saunaga

Nelikantpalkidest ehitatud kahekorruselise elumaja kogupindala on 156,5 ruutmeetrit. Hoone esimesel korrusel asub ruumikas esik, sahver, tualettruum, köök-elutuba ning kabinet. Teiselt korruselt leiab uus omanik avara trepihalli, kolm mõnusat magamistuba ning vannitoa.

Hoone siseviimistluses on kasutatud naturaalseid materjale, mis teevad sellest majast väga hubase elamise. Erilise arhitektuurilahendusena on söögiruumi paigaldatud suur maast laeni klaasist lükanduks, mis avaneb hoovi. Teise korruse kõrged laed ning nende all asuvad talad lisavad tubadele iseloomu.