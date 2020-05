5 koristusvahendit, mis tuleks suure kaarega prügikasti visata

Enamik desinfitseerivaid lappe ja pihusteid püsivad kasutuskõlblikuna kuni kaks aastat. Kui tunned, et nende puhastusvahendite lõhn on muutunud nõrgaks, viitab see säilivusaja lõppemisele. Desinfitseeriv piiritus on sel juhul lahusest lihtsalt ära aurustunud.