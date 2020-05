ÜLEVAADE ⟩ Põnevad uusarendused Pärnus, millel silm peal hoida

Pärnu politseihoone kõrval valmiv korterelamute ansambel ühendab oskuslikult uue ja vana. Ansambli säravaimaks liikmeks on juugendstiilis endine «Raudteevalituse villa». Ulatuslikku uuenduskuuri läbiva villa esimesele korrusele on kavandatud äripinnad ning ülemistele korterid. Igal korteril on kas oma rõdu või terrassiala.