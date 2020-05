KASUTA VÕIMALUST ⟩ Huvitavad leiud Eesti oksjonikeskkonnas kodu sisustamiseks

Oksjonikeskkonnas Osta.ee on enampakkumisel tõeliselt haruldane leid. Nimelt on võimalik endale osta tsaariaegne uhke portselanist lühter – sellist asja juba iga päev ei näe.

Müüja sõnul meenutab lühter kuulsa Dresdeni portselanitööstuse toodangut. Hästi säilinud valgusti läbimõõt on 48 sentimeetrit ning kõrgus 26,5 sentimeetrit. Lühtrit on kasutatud küünlajalana, seega vajab see natukene puhastamist. Oksjonil osalemiseks külasta Osta.ee veebilehekülge SIIN .

Antiikstiilis kolme sahtli ja kolme sektsiooniga puhvetkapp mahutab palju ja aitab esemeid organiseerituna hoida. Puhvetkapp on valmistatud taaskasutatud puidust. Taaskasutatud puit on tugev, stabiilne, vastupidav ja kena välimusega. Kulumisjäljed lisavad igale mööblitükile unikaalsust ja stiili.

Puhvetkapp on käsitsi valmistatud ning meisterlik töö lisab sellele erilist retrostiili. Puidutükid on suure hoolega lihvitud, värvitud ja lakitud. Oksjonil osalemiseks külasta Osta.ee veebilehekülge SIIN .

Kunstnahast kattega 1950ndatest pärit diivan on ilmselt paljude kodukujundajate unelm. Pehme mööblijupp on väga heas korras. Diivani konstruktsioon on tugev ning selle katteriie ja kunstnahk on hästi säilinud.