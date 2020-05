VAATA ⟩ Tallinnas antakse üürile korter, kus potile valesti istumine seab su surmaohtu

Eraldi sissepääsuga korter koosneb kahest osast – eluruum ja koridor. Eluruumi ja koridori peale kokku on korteris olemas kõik eluks vajalik. Huvitavaks teeb korteri aga asjaolu, et WC-pott asub koridoris trepi kõrval. Potilt tõustes tuleb olla ettevaatlik, kuna on reaalne oht trepist alla kukkuda.