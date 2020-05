IKEA viis Eestis läbi uuringu ning tulemused olid üllatavad

IKEA uuringust selgus, et üle kahe kuu kestnud eriolukorra ajal olid enamik Eesti inimestest isolatsioonis kahekesi, kuid iga kahekümnes isoleeris end üksinduses. Lisaks selgus uuringust, et kodus veedetud aeg sisustati kodu korrastades ja uusi asju õppides.

Teisalt nägid osad inimesed seda olukorda kui võimalust keskenduda iseendale. Peaaegu kolmandik elanikest tunnistas, et on praeguse olukorra üle õnnelikud ning veerand vastanutest nägid seda kui võimalust aeg maha võtta. Iga kümnes inimene tunnistas, et kodus esines selle aja jooksul tavapäraselt enam erimeelsusi.

Ligikaudu kaks kolmandikku vastajatest ütles, et on oluliselt vähendanud ostu- ja muid retki kodust väljapoole. 47 protsenti vastanutest veetsid peaaegu terve eriolukorra aja koduseinte vahel.

Uuringu kohaselt õppis kolmandik inimestest oma perega rohkem aega veetma ning teine kolmandik lihvis oma kokandusoskuseid ja harjutasid uusi retsepte. Ligikaudu veerand on kodus kasutusele võtnud uued tegevused, näiteks pindade sagedasema desinfitseerimise. Teised 15 protsenti vastasid et on õppinud sõpradega uuel viisil suhtlema ning 17 protsenti vastanutest on hakanud kodus trenni tegema.