Laenutaotluste arv kasvab mühinal

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul jäi maksepuhkuste võtmise haripunkt märtsi lõppu ja aprilli esimesele nädalale ning praeguseks on olukord stabiliseerunud. «Esimestel nädalatel pärast eriolukorra väljakuulutamist saime keskmiselt kuni 300 kodulaenu maksepuhkuse taotlust nädalas. Praeguseks on maksepuhkuste taotluste arv aga järsult langenud – eelmisel nädalal saime 19 taotlust,» lisas krediiditoodete juht.

Enamikul juhtudel on maksepuhkust vajanud need kliendid, kes töötavad kriisist kõige enam mõjutatud valdkondades ning kellel pole piisavalt sääste. Maksepuhkuse võtnud inimeste keskmine kodulaenu jääk on 68 000 eurot ning kuigi tagasimaksmise tähtaeg on üsna ühtlaselt jaotunud, siis keskmiseks laenu tagasimaksmise perioodiks saab lugeda 16 aastat.

Raadik paneb inimestele südamele, et probleemide tekkimisel tuleb kindlasti varakult pöörduda panka, et üheskoos leida kliendi jaoks parim lahendus. «Pangad on kokku leppinud ühtsetes maksepuhkuste reeglites, mis tähendab, et koroonaviirusest tingitud raskuste korral saavad kodulaenu võtnud inimesed vajadusel kuni 12 kuud maksepuhkust,» rääkis ta.

Krediiditoodete juhi sõnul langes maksepuhkuste taotlemise haripunkti ajal ootuspäraselt inimeste huvi ka uute kodulaenude vastu, kuid nüüd on hakanud see taastuma. «Kui vahepeal langes kodulaenude vastu huvi ligi 40 protsenti, siis praegu näeme, et klientide huvi on taastumas. Viimastel nädalatel on taotluse arv olnud isegi samal tasemel, mis enne kriisi,» ütles Raadik.