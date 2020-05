PILDID ⟩ 13-aastane noormees tuli emale appi ja pani laudpõranda omal käel maha

Samanthal ei olnud midagi kaotada, seega otsustas ta põranda maha panemise pojale usaldada. «Toby tuli minu juurde ja teatas, et ta saab sellega ise hakkama. Eelmisel aastal vahetati alumise korruse tubades põrandad välja ja Toby nägi, kuidas ehitajad seda tegid. Ta ütles, et see on nagu üks suur pusle,» räägib Samantha.