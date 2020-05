Elvas avatakse maitseelamusi pakkuvad paviljonid

Elva Vallavalitsus leidis rentnikud Elva keskväljaku, Arbi järve ja Kesk tänava paviljonidesse avaliku konkursi käigus. Elva abivallavanem Mikk Järve sõnul on juba praegu näha Elva keskväljakul palju jalutajaid, kes ootavad, et saaks jalutuskäigule ka midagi kaasa osta. «Usume, et ärimoodulite tegevus elavdab veelgi keskväljaku elu ning annab kõikidele inimestele võimaluse uut keskkonda veelgi paremini nautida,» räägib ta.