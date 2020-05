PILDID ⟩ Raplamaal on müüa armas väike talu

Tallinnast kolmekümne minutilise autosõidu kaugusel asub väga eriline talukompleks. 1923. aastal ehitatud rehielamu on hoole ja armastusega üles kõpitsetud. Elumaja ehitusaluseks pindalaks on 213 ruutmeetrit.

Vanas taluhoones on tänapäevased mugavused. Isegi hoone kütmine ei ole kaelamurdev ülesanne, kuna majas asub kaasaegne katel. Vesi tuleb majja kinnistul asuvast puurkaevust. Eluhoones on kokku viis tuba ja saun.

Lisaks eluhoonele asub kinnistul ka kolm abihoonet. Suurim neist on ait, mille pindalaks on 120 ruutmeetrit. Uus omanik leiab kinnistult ka 75,6 ruutmeetri suuruse maakivist seintega lauda, mida on võimalik oma äranägemise järgi kasutada. Kolmandaks abihooneks on väike maakelder.