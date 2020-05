Kaks aastat maja renoveerinud paar müüb selle kuue euro eest maha

Snowdonia rahvuspargi äärel asuv idülliline maamaja näeb välja justkui oleks see mõnest Inglise muinasjutust välja rebitud. Ürgse loodusega ümbritsetud kinnistu on kindlasti paljude unelm, kirjutab swns.com. Kuid Katherine ja Ryan ei kavatse selles majas koos vanaks kasvada – paaril on hoopis teised plaanid.

Kahe aasta jooksul on paar räämast majast imekauni kodu vorminud, plaaniga see maha müüa. Hoone müümisele lähenetakse aga loominguliselt. Nimelt korraldatakse õnneloos, mille ainus auhind on see sama maja.