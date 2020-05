Lihtne nipp, kuidas sünteetilise vaiba algupärane kohevus taastada

Algse kohevuse kaotanud vaiba osa taastamine algupärasesse konditsiooni ei ole aga võimatu ülesanne, kirjutab apartmenttherapy.com. Kõik, mida sul selleks vaja läheb on mõned jääkuubikud ja tolmuimeja.

Aseta kohevuse kaotanud vaiba osale jääkuubikud ning jäta need sinna sulama. Külm vesi aitab sünteetilistel kiududel oma kuju taastada. Oota kuni jääkuubikud on täielikult sulanud ning seejärel kuivata vaipa lapiga. Kuni vaip veel niiske on, haara tolmuimeja ning käi sellega probleemne vaiba osa üle. Tolmuimeja otsik tõmbab kiud uuesti taeva poole püsti ning vaip näeb välja nagu uus.