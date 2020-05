VIDEO ⟩ Täpselt nii lihtne ongi mikrolaineahju puhastamine

Mikrolaineahju sees olevad kumerused teevad sealt mustuse kättesaamise üpris tüütuks ülesandeks. Õnneks on TikToki veebikeskkonda üles laetud õpetlik video, kuidas mikrolaineahi suurema vaevata puhtaks saada.

Kõik, mida sul ahju särama löömiseks vaja läheb, on vesi ja nõudepesuvedelik. Kalla mikrolaineahju kindlasse anumasse tassitäis vett ning lisa teelusikatäis nõudepesuvedelikku. Enne lahuse ahju pistmist tuleb seda korralikult segada.

Aseta lahus mikrolaineahju ning pane see neljaks minutiks tööle. Lühikese aja möödudes on ahju kamber täitunud tulikuuma auruga, seega tasub oodata veel teised neli minutit, enne ukse avamist. Ahju seintele kivistunud mustus on kuuma auru tõttu muutunud pehmeks ning tuleb lapiga nühkides kerge vaevaga maha. Lisaks jätab nõudepesuvedelik endast ahju maha meeldiva lõhna.